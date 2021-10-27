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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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21 староста з громад Сумщини завершили навчання у рамках програми «Кроки для старост 2021»

Старости з Білопільської, Краснопільської, Кролевецької, Лебединської, Новослобідської, Роменської, Сумської, Тростянецької, Чернеччинської, Шосткинської громад пройшли конкурсний відбір та взяли участь у Всеукраїнському семитижневому навчальному циклі від "U-LEAD з Європою" "Кроки для старост 2021".

Дмитро Сорока, староста Боголюбівського старостинського округу Тростянецької міської громади:

"Інституція старост є поки новою та такою, яка постійно законодавчо вдосконалюється. Саме тому, важливо володіти інформацією щодо повноважень та можливостей старост.

Навчання від U-LEAD допомогло нам розібратися у цих питаннях, розставити пріоритети у своїй роботі, планувати роботу у межах чинного законодавства. Найважливіше – ми розуміємо, які наші повноваження можуть допомогти розвивати свої громади та допомагати людям.

Староста - це не просто посада для галочки, а дуже цікава та корисна робота".

Олена Сітало, староста Великочернеччинського старостинського округу Сумської міської громади:

"Працюю на посаді старости 4 місяці, хотілося поглибити знання та почути про досвід інших колег. У роботі багато питань виникають стосовно функцій, повноважень, нормативно-правової частини роботи старости – тож навчання спільно з U-LEAD було у нагоді. Корисним буде і практичний досвід колег – маю тепер дорожню карту вирішення певних проблем на території старостинського округу".

Інна Дяченко, староста Лутищанського старостинського округу Чернеччинської сільської громади:

"Я ще не так багато працюю на посаді старости, була раніше сільською головою, а староста – це вже інші функції. Щоб отримати нові знання, які ніколи не бувають зайвими - вирішила спробувати свої сили та пройшла конкурсний відбір для участі у "Кроки для старост" Зацікавили теми щодо ЦНАПів, сфери благоустрою та сортування сміття, вивіз сміття. Впевнена, здобутті знання знадобляться на практиці".

Петро Федорчук, староста Миронівського старостинського округу Шосткинської міської громади:

"Дуже важливо розуміти роль старости в громаді. Під час навчання ми розглядали багато необхідних і цікавих питань. Наприклад, питання про відходи, благоустрій, питання нотаріату. Вдячний за можливість навчатися.".

Марина Лобова, керівниця Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Сумській області:

"Семитижневий навчальний цикл, який складався з онлайн семінарів, практикумів та онлайн-візиту, було створено спеціально для старост, мав на меті допомогти їм ефективно виконувати свої повноваження, передбачені оновленим законодавством, та опанувати практичні навички, що можуть бути використані ними для вирішення задач на територіях їх старостинських округів.

Також старости мали можливість ознайомитись з практичним досвідом колег з усіх областей України. Хоч цикл навчання вже і завершений, але ми не ставимо крапку і плануємо у наступному році продовжити тематичні комплексні навчання для старост".

Общество
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