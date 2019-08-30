На Сумщине задержали фейковых СБУшников-рекетиров Представлялись сотрудниками СБУ и требовали средства с предпринимателей и должностных лиц – в Сумской области задержаны два человека.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам по факту вымогательства средств (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые, прикрываясь фейковыми удостоверениями сотрудников спецслужбы и связями с руководством Службы безопасности Украины, требовали деньги с должностных лиц и предпринимателей Сумщины. За денежное вознаграждение обещали избегание уголовной ответственности за вымышленные правонарушения. По предварительным данным, вымогатели действовали в регионе несколько месяцев.

В частности, задокументировано, как один из них потребовал 1 тысячу долларов у предпринимателя. В то же время, действуя по предварительному сговору, они требовали 12,5 тысячи долларов США у чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности. По результатам спецоперации указанные лица задержаны в субботу, 6 ноября в г. Тростянец при получении от потерпевшего часть оговоренной суммы в размере 5 тысяч долларов США.

Один из задержанных – сумчанин, 1984 года рождения, его сообщник из Тростянца, 1973 года рождения. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, пострадавшие от противоправных действий подозреваемых, а также другие лица, которые могут быть причастны к требованию средств. По результату собранных доказательств будет решен вопрос об окончательной квалификации действий подозреваемых.

Деятельность лиц прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Тростянецкого Отделения полиции № 1 (Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.