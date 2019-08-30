Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03166

На Сумщине задержали фейковых СБУшников-рекетиров

Представлялись сотрудниками СБУ и требовали средства с предпринимателей и должностных лиц – в Сумской области задержаны два человека.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам по факту вымогательства средств (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые, прикрываясь фейковыми удостоверениями сотрудников спецслужбы и связями с руководством Службы безопасности Украины, требовали деньги с должностных лиц и предпринимателей Сумщины. За денежное вознаграждение обещали избегание уголовной ответственности за вымышленные правонарушения. По предварительным данным, вымогатели действовали в регионе несколько месяцев.

В частности, задокументировано, как один из них потребовал 1 тысячу долларов у предпринимателя. В то же время, действуя по предварительному сговору, они требовали 12,5 тысячи долларов США у чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности. По результатам спецоперации указанные лица задержаны в субботу, 6 ноября в г. Тростянец при получении от потерпевшего часть оговоренной суммы в размере 5 тысяч долларов США.

Один из задержанных – сумчанин, 1984 года рождения, его сообщник из Тростянца, 1973 года рождения. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, пострадавшие от противоправных действий подозреваемых, а также другие лица, которые могут быть причастны к требованию средств. По результату собранных доказательств будет решен вопрос об окончательной квалификации действий подозреваемых.

Деятельность лиц прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Тростянецкого Отделения полиции № 1 (Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вымогательство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские правоохранители поймали трех криминальных авторитетов
23.10.2021 09:35

Сумские правоохранители поймали трех криминальных авторитетов

По результатам спецоперации разоблачили трех человек, которые координируют преступную деятельность в Сумской области и распространяют преступное влияние в колонии....

В Сумах взяли под стражу вымогателя
16.10.2020 11:18

В Сумах взяли под стражу вымогателя

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчину, который подозревается в вымогательстве....

03.02.2020 13:02

В Шостке задержали вымогателя

Житель Шостки склонял знакомого к противоправной деятельности и требовал деньги за отобранные вещи....

16.01.2020 15:27

В Сумах арестовали иракца

По подозрению в совершении ряда преступлений задержан гражданин Ирака....

История с задержанием в Сумах подростков на вымогательстве закончилась профилактической беседой
30.08.2019 22:29

История с задержанием в Сумах подростков на вымогательстве закончилась профилактической беседой

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, около 14.00 сегодня, 30 августа, в ТЦ «Мануфактура»...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 315 человек
Сегодня 08:41
На Сумщине задержали фейковых СБУшников-рекетиров
Сегодня 11:03
В Сумах отстранят от работы полсотни непривитых учителей
Сегодня 10:34
В Сумах в 7 школах 100% вакцинированных учителей
Сегодня 10:29
В Сумском районе маршрутка с пассажирами вылетела в кювет: трое пострадавших
Сегодня 10:21
В Сумах главную городскую елку перенесут на Театральную площадь
Сегодня 10:11
Сумские маршрутчики продолжают игнорировать договоры с городом
Сегодня 10:05
Сегодня «Альянс» принимает в Сумах «Оболонь»
Сегодня 09:37
Больше 100 многоэтажек в Сумах до сих пор без тепла
Сегодня 09:21
В Сумах вторую неделю снижаются темпы заболевания коронавирусом
Сегодня 09:02
Сумские волейболисты выбыли из Кубка Украины
Сегодня 08:53
В Сумах в стационарах лечатся от коронавируса 810 горожан
Сегодня 08:43
view counter
view counter

Статьи

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
Сегодня 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.