В Сумах отстранят от работы полсотни непривитых учителей Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, с 8 ноября начинается отстранение непривитых от коронавируса педработников. Таких из почти 6 тысяч в отрасли осталось на пятницу меньше 50. Возможно, за выходные, часть уже вакцинировалась. Но остальных придется отстранить из-за постановления Кабмина.

Ранее Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.