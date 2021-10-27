В Сумах отстранят от работы полсотни непривитых учителей

По ее словам, с 8 ноября начинается отстранение непривитых от коронавируса педработников. Таких из почти 6 тысяч в отрасли осталось на пятницу меньше 50. Возможно, за выходные, часть уже вакцинировалась. Но остальных придется отстранить из-за постановления Кабмина.
Ранее Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
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