В Сумах в 7 школах 100% вакцинированных учителей Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, в сумских школах вакцинировано от COVID-19 99% педработников, в детсадах - 98%. В 25 детсадах и 7 школах вакцинировано 100%, желтые сертификаты имеют работники 23 школ и 30 детсадов.