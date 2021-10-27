В Сумах в 7 школах 100% вакцинированных учителей

По ее словам, в сумских школах вакцинировано от COVID-19 99% педработников, в детсадах - 98%. В 25 детсадах и 7 школах вакцинировано 100%, желтые сертификаты имеют работники 23 школ и 30 детсадов.
Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
За неделю в Сумах было сделано больше 16 тыс. прививок (против 18 тыс. неделей ранее)....
У 58 медичних закладах Сумської області можна отримати щеплення від коронавірусу. Саме ці медзаклади мають відповідний договір з НСЗУ....
На выходных, 6 и 7 ноября, в Сумах продолжат работу пункты прививки и Центры массовой вакцинации....
Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета....