В Сумском районе маршрутка с пассажирами вылетела в кювет: трое пострадавших

По словам очевидцев, водитель пенсионного возраста не увидел поворота и вылетел с дороги.
В результате аварии трое пострадавших. Детали уточняются, пишет 0542.ua.
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