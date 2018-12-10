В Сумах главную городскую елку перенесут на Театральную площадь

- Директор КП «Спецкомбинат», которое отвечает за ее установку, говорит, что это возможно. К тому же возле театра им. Щепкина планируется сделать много новых локаций. А центральная площадь довольно ветреная, и здесь не очень комфортно детям. Попробуем сделать это на Театральной площади, пока не реконструируем площадь Независимости, - заявил он.
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