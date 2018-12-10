В Сумах главную городскую елку перенесут на Театральную площадь На аппаратном совещании в мэрии 8 ноября мэр Сум предложил горотделу культуры в этом году перенести и установить главную городскую елку на Театральной площади.

- Директор КП «Спецкомбинат», которое отвечает за ее установку, говорит, что это возможно. К тому же возле театра им. Щепкина планируется сделать много новых локаций. А центральная площадь довольно ветреная, и здесь не очень комфортно детям. Попробуем сделать это на Театральной площади, пока не реконструируем площадь Независимости, - заявил он.

Профильные структурные подразделения уже готовят проект визуализации будущего новогоднего городка на Театральной площади, пишет Ваш шанс.