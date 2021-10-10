Сумские маршрутчики продолжают игнорировать договоры с городом На аппаратном совещании в Сумской мэрии 8 ноября мэр Александр Лысенко поинтересовался у начальника горотдела транспорта и связи Сергея Яковенко, как частные перевозчики после повышения тарифа выполняют условия договоров.

«На линии должно выходить больше транспорта, исходя из договоров частных перевозчиков. Мы не должны допускать, чтобы люди мерзли на остановках. Я понимаю, когда у нас КП отчитывается, что у них заболели 16 водителей, но они находят все возможности, чтобы не уменьшать количество транспорта. Частные перевозчики должны работать так же. Они должны делать все возможно и невозможное, чтобы машины были на линиях. Учитывая предстоящее похолодание, находиться на остановках будет некомфортно».

На это Сергей Яковенко только развел руками. По его словам, увеличения количества транспорта на линиях нет. «Проверки вечерней работы показывают, что не все перевозчики выпускают транспорт вечером, есть много нареканий со стороны сумчан. Также у нас перевозчики отказались от семи маршрутов. Ситуация не очень позитивная»…

Как говорится, без комментариев. Произошло то, чего опасались общественники. От повышения тарифа ситуация в транспортной сфере Сум практически никак не зависит, пишет Ваш шанс.