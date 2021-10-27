Больше 100 многоэтажек в Сумах до сих пор без тепла На выходных началась подача тепла в многоквартирные дома в хоне обслуживания ООО «КСПУ».

Как доложила директор ООО «КСПУ» Ирина Рыбальченко, на сегодня отопление подключено в 177 жилых домах, что составляет больше 60%. При этом остальные дома, больше 100, все еще ждут подачи отопления.

- Думаю, что за сегодня, крайний срок – завтра, будут подключены все дома, - сообщила она. – Происходит наладка.