В Сумах вторую неделю снижаются темпы заболевания коронавирусом Правда, продолжает расти количество болеющих.

Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии заместитель начальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко.

Всего за неделю коронавирусом заболели 2391 сумчан (это на 10% меньше, чем неделей ранее (2651). Среди заболевших 144 детей (было 166) и 29 медработников (16). На прошлой неделе зафиксировано 57 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 54). Выздоровело 1964 пациентов (+528), среди которых 191 (151) детей и 20 (16) медработников. Продолжает болеть на сегодня 6859 человек (+370). Это на 5,7% больше, чем неделей ранее.

Всего по итогам недели выздоровели 84,5% больных (было 84,5%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 48 933 сумчанин – это почти 19% от всего населения. Среди них 5,2% - дети. Всего заболело 2556 детей, 349 продолжают лечение. Заболело 1586 медработников, 46 лечится, 7 умерли.

Зарегистрировано 750 летальных случаев, - 1,5% от всех обнаруженных случаев.