В Сумах в стационарах лечатся от коронавируса 810 горожан Статистику предоставила сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии замначальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в Сумах в городских больницах лечатся в стационарах 501 взрослых (на 12 больше, чем неделей ранее) и 31 ребенок (-27) - всего 532 человек (-15). Среди всех .кто находится в стационарах меньше 10% были вакцинированы.

В 5-й горбольнице развернуто 290 коек, лечится 267 человек, в том числе 216 на кислородной терапии, 13 в отделении интенсивной терапии, все получают искусственную вентиляцию легких: 2 на аппаратах ИВЛ, 8 – на СИПАП.

В больнице Святого Пантелеймона 97 больных, на ксилородной поддержке 71, в том числе 6 в отделении интенсивной терапии, 4 – на ИВЛ.

В горбольнице № 4 58 больных, на кислородной поддержке 30, 4 на аппаратах СИПАП.

В Центральной горбольнице – 79 больной, 10 на койках интенсивной терапии, на ИВЛ – 1.

В детской больнице 31 ребенок с подтверждённым диагнозом, 3 - в отделении интенсивной терапии, а также 48 детей с другой патологией.

Всего в городских больницах 89 свободных коек для взрослых, 78 из которых обеспечены кислородом, и 104 для детей, - с кислородом – 62.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 82, 6 в отделении интенсивной терапии на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 117 пациентов, 2 в отделении интенсивной терапии на ИВЛ. В областной больнице 79 пациентов, 10 в отделении интенсивной терапии, на ИВЛ – 4.

Всего - 810 (на 111 больше, чем неделей ранее).