На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 315 человек COVID-19 подтвердили у 315 человек (Конотопский р-н – 36, Ахтырский р-н – 39, Роменский р-н – 11, Сумский р-н – 183, Шосткинский р-н – 46).

По состоянию на 8 ноября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 113 973 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2056 летальных исходов, за минувшие сутки – 10 (Сумский р-н – 6, Шосткинский р-н – 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 93 072 человек, из них за прошедшие сутки – 311 (Конотопский р-н – 104, Ахтырский р-н – 22, Сумский р-н – 185).