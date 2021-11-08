На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 315 человек

По состоянию на 8 ноября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 113 973 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2056 летальных исходов, за минувшие сутки – 10 (Сумский р-н – 6, Шосткинский р-н – 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 93 072 человек, из них за прошедшие сутки – 311 (Конотопский р-н – 104, Ахтырский р-н – 22, Сумский р-н – 185).
Правда, продолжает расти количество болеющих....
Статистику предоставила сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии замначальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко....
COVID-19 подтвердили у 817 человек (Конотопский р-н – 27, Ахтырский р-н – 85, Роменский р-н – 62, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 959 человек (Конотопский р-н – 197, Ахтырский р-н – 111, Роменский р-н – 115, Сумский р-н –...
Как сообщил во время брифинга начальник управления Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, сегодня для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто...