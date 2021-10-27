В Сумах продолжают падать темпы вакцинации За неделю в Сумах было сделано больше 16 тыс. прививок (против 18 тыс. неделей ранее).

Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления здравоохранения Наталья Кипенко.

На протяжении выходных проведено 1718 прививок (на предыдущих выходных 1488). Всего на прошлой неделе проведено 16 065 (18 620) прививок.

По ее словам, всего с начала вакцинации в Сумской области вакцинировано 327 349 человек. Завершили вакцинацию, получив две дозы, 229 608 человек. В Сумах проведено 245 539 прививок. Получили прививки 138 340 человек или почти 64,6% от взрослого населения.