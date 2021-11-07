В Сумах пьяный водитель врезался в дерево

Патрулируя улицу Белопольское шоссе, на обочине патрульные увидели автомобиль Ford Scorpio с механическими повреждениями. Рядом инспекторы обнаружили 34-летнего водителя автомобиля. Мужчина объяснил, что не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. К счастью, водитель телесных повреждений не получил.
Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения осмотра на месте происшествия и в здравоохранении он категорически отказался.
На мужчину патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП. От управления водителя отстранили.
Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и трое травмировались....
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель....
Автопроисшествие произошло 4 ноября, около 16.20, на перекрестке улиц Ильинская и Ярослава Мудрого....
Авария произошла сегодня, 5 ноября, на пересечении улиц Героев Крут с Ивана Сирко....
Сегодня, 4 ноября, произошла авария на перекрестке улиц Ильинской и Ярослава Мудрого....