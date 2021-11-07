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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:56670

В Сумах пьяный водитель врезался в дерево

Водитель с признаками опьянения попал в ДТП – патрульные составили на него админматериалы.

Патрулируя улицу Белопольское шоссе, на обочине патрульные увидели автомобиль Ford Scorpio с механическими повреждениями. Рядом инспекторы обнаружили 34-летнего водителя автомобиля. Мужчина объяснил, что не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. К счастью, водитель телесных повреждений не получил.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения осмотра на месте происшествия и в здравоохранении он категорически отказался.

На мужчину патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП. От управления водителя отстранили.

Право Дтп
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