Сегодня «Альянс» принимает в Сумах «Оболонь»

В матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге «Альянс» будет принимать киевскую «Оболонь». Между собой будут встречаться четвертая и третья команда, поэтому игра вполне заслуживает вывески центральной в туре.
Игра начнется в 18:30 на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Матч состоится БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ! (с COVID19-сертификатами и отрицательными тестами также нельзя).
Трансляция матча – на телеканале Футбол 3.
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