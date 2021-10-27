Сегодня «Альянс» принимает в Сумах «Оболонь» Предпоследний домашний матч липоводолинского «Альянса» в 2021 году – уже сегодня.

В матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге «Альянс» будет принимать киевскую «Оболонь». Между собой будут встречаться четвертая и третья команда, поэтому игра вполне заслуживает вывески центральной в туре.

Игра начнется в 18:30 на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Матч состоится БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ! (с COVID19-сертификатами и отрицательными тестами также нельзя).

Трансляция матча – на телеканале Футбол 3.