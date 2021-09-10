Сумские волейболисты выбыли из Кубка Украины 5-7 ноября проходили игры второго этапа Кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

Днепр принимал игры группы Ж. В первый день КЗ «ХФКСП» ХОР – Юракадемия-2 г. Харьков обыграл сумчан из «ШВСМ-СумДУ» 3:0 (25-23, 25-17, 25-23), а ВК «Днепр » был сильнее ВСК «МХП-Винница» из Тростянца 3:0 (25-11, 25-10, 25-16).

В субботу «ШВСМ-СумДУ» проиграла второй матч суперлиговской «МХП-Винница» 0:3 (17-25. 15-25, 31-33), а ВК «Днепр» обыграл «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2» 3:0 (25-14, 25-14, 25-15).

Третьим соперником сумчан были хозяева площадки ВК «Днепр», играющей также в Суперлиге. Днепряне не оставили шансов нашим, выиграв в трех сетах 3:0 (25-8, 25-16, 25-15).

Проиграв три матча, сумчане заняли последнее место в группе и выбыли из розыгрыша.