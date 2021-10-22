Арктический воздух принесет на Сумщину похолодание и дожди

8 ноября: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +6..+11°С.
9 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С.
10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -1..+4°С.
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В ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая, теплая погода....
На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
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