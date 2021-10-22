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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21293

Арктический воздух принесет на Сумщину похолодание и дожди

Новая неделя в Сумской области начнется небольшими осадками и снижением температуры вследствие вторжения арктического воздуха.

8 ноября: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +6..+11°С.

9 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -1..+4°С.

Общество Прогноз погоды
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Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
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15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
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10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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