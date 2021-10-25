В Сумах спасатели деблокировали двух подростков из пострадавшего в результате ДТП авто (видео)

Водитель, 1992 г.р., смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. Деформированными металлическими конструкциями кузова грузовика зажало трех пассажиров. Спасателям освободили из изуродованного автомобиля двух подростков, 2006 г.р., под наблюдением медиков они были транспортированы в «скорую» для дальнейшей госпитализации. Также деблокировано тело погибшего пассажира, 2003 г.р.
Всего для оказания помощи привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.