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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:04241

Команды с Сумщины стартовали в Кубке Украины по футзалу

6 ноября две команды из Сумской области сыграли первые матчи во втором раунде Кубка Украины по футзалу.

Роменский «Рятувальник» в Конотопе принимал столичную команду «BudmonsteR». К сожалению, роменские футзалисты проиграли киевлянам 1:3.

Сумская «Технология-Агросвит» играла на выезде против кременчугской «Геологии». Сумчане праздновали победу 4:5.

Ответные матчи запланированы на следующую неделю.

Спорт Футзал
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