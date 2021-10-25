Команды с Сумщины стартовали в Кубке Украины по футзалу 6 ноября две команды из Сумской области сыграли первые матчи во втором раунде Кубка Украины по футзалу.

Роменский «Рятувальник» в Конотопе принимал столичную команду «BudmonsteR». К сожалению, роменские футзалисты проиграли киевлянам 1:3. Сумская «Технология-Агросвит» играла на выезде против кременчугской «Геологии». Сумчане праздновали победу 4:5. Ответные матчи запланированы на следующую неделю.