Команды с Сумщины стартовали в Кубке Украины по футзалу

Роменский «Рятувальник» в Конотопе принимал столичную команду «BudmonsteR». К сожалению, роменские футзалисты проиграли киевлянам 1:3.
Сумская «Технология-Агросвит» играла на выезде против кременчугской «Геологии». Сумчане праздновали победу 4:5.
Ответные матчи запланированы на следующую неделю.
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