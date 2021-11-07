На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 817 человек

По состоянию на 7 ноября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 113 658 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2046 летальных исходов, за минувшие сутки – 12 (Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 11).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 92 761 человек, из них за прошедшие сутки – 731 (Конотопский р-н – 214, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 514).
COVID-19 подтвердили у 959 человек (Конотопский р-н – 197, Ахтырский р-н – 111, Роменский р-н – 115, Сумский р-н –...
Как сообщил во время брифинга начальник управления Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, сегодня для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1113 человек (Конотопский р-н – 135, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 138, Сумской р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....