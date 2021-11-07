На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 817 человек COVID-19 подтвердили у 817 человек (Конотопский р-н – 27, Ахтырский р-н – 85, Роменский р-н – 62, Сумской р-н – 548, Шосткинский р-н – 95).

По состоянию на 7 ноября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 113 658 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2046 летальных исходов, за минувшие сутки – 12 (Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 11).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 92 761 человек, из них за прошедшие сутки – 731 (Конотопский р-н – 214, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 514).