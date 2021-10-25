Сумские баскетболисты прошли в 1/8 Кубка Украины Сегодня, 6 ноября, продолжаются матчи 1/16 финала Кубка Украины среди мужчин.

БК «СумДУ» играл в Кривом Роге против «Кривбасса-2» и одержал уверенную победу 77:101 (19:34, 16:22, 16:20, 26:25). У победителей отметим Максима Сидоренко, записавшего на свой счет дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами.