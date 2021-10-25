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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:25124

ФК «Виктория» обыграл аутсайдера

Сегодня, 6 ноября, прошли игры 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Виктория» из Николаевки (10-е место) играл в Херсоне против «Кристалла» (15-е место). Забив по голу в каждом из таймов – Вадим Шаврин (19-я минута) и Артем Касьянов (63), гости праздновали победу 0:2.

После 17 туров у «Виктории» 24 очка и по-прежнему 10-е место в турнирной таблице группы Б.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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