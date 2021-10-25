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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54688

В Сумах подняли тарифы на отопление и горячую воду

Исполнительный комитет на внеочередном заседании установил для сумчан тарифы на отопление и горячую воду.

Для ООО «Котельная северного промышленного узла» тарифы на тепловую энергию для населения составляет 2205,06 грн за 1 Гкал (без НДС), для нужд бюджетных учреждений – 3508,55 грн за 1 Гкал (без НДС), для нужд других потребителей – 6407,78 грн. за 1 Гкал (без НДС).

«Расчеты подавались гораздо больше, но мы учли те составляющие, которые они смогли экономически обосновать. Включалась еще в тариф инвестиционная составляющая, но она не была обнародована, не прошла всю процедуру, предусмотренную Постановлением Кабинета Министров Украины, и не была утверждена городским советом, то эту составляющую мы изъяли из структуры тарифа и предложили им пройти всю процедуру», – отметил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба.

Чиновник отметил, что тариф для других потребителей может изменяться в течение отопительного периода, поскольку для этой категории цена на газ не фиксирована как для населения и бюджетных учреждений.

Для ООО «Сумытеплоэнерго» тарифы на тепловую энергию равны 1581,54 грн за 1 Гкал (без НДС), 2192,14 грн за 1 Гкал (без НДС), 1919,38 грн за 1 Гкал (без НДС) соответственно (население, бюджетные учреждения, прочие потребители). Также для предприятия определены тарифы на услугу поставки горячей воды, которую оно будет предоставлять всем потребителям города: для населения – 99,16 грн/м3 (с НДС), для бюджетных учреждений – 132,13 грн/м3 (с НДС), для других потребителей – 117,41 грн/м3 (с НДС).

Экономика Отопление Тарифы
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