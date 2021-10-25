ФК «Тростянец» устроил триллер в Харькове Сегодня, 6 ноября, прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» (6-е место) играл в гостях против ФК «Волчанск» (11-е место) с Харьковщины. Тростянчам удалась ударная пятиминутка в середине первого тайма, за которую они забили трижды: Генри Пааго (25-я минута), Максим Гаврась (27) и Виталий Полянский (30). В начале второго тайма команды обменялись голами: Леон Гладковский (50) с пенальти сократил отставание хозяев, Валерий Гайван (52) тоже с 11-метрового восстановил крупный счет. И в концовке поединка команды устроили перестрелку: волчанцы забили дважды - Рамос Вендел Да Силва (85) и Мачадо Мартинс Луан Боржес (89), а между ними втиснулся наш Евгений Проданов (86).

В итоге 3:5, у «Тростянца» 28 очков и все то же 6-е место в турнирной таблице группы Б. Он выше всех из команды Сумщины.