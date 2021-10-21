Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне 5-6 ноября прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей женской лиги.

ГК «СумГУ» принимал дома броварскую команду «БСФК». В первой игре гости постоянно вели в счете 1-4, 6-8, 13-16, однако на перерыв команды ушли почти при равном счете 17-18. Но в начале второй половины игры броварчанки сделали спурт 0-5 и больше не подпускали сумчанок 17-23, 24-28, 27-35… В результате гости выиграли 31-40.

Лучшими в составе «СумГУ» были Екатерина Ерохова – 11 голов, Мария Коваленко – 7, Мария Панарина – 5, Анна Сериченко – 4…

В повторном матче с самого начала хозяйки площадки захватили инициативу, поведя в счете 2-0, 5-1, 7-3… Первый тайм завершился 16-13, в игра в целом 29-21. За наших отличились: Екатерина Ерохова – 13 голов, Мария Коваленко – 7…

С двумя очками в активе обе команды возглавляют турнирную таблицу группы Центр-Восток. Другие команды – «ДЮИ» и «Южная Пальмира» еще не играли.