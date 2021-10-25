Мэр Сум сообщил о запуске тепла от КСПУ Мэр Сум Александр Лысенко сообщил о ситуации с отоплением и горячей водой в зоне обслуживания КСПУ.

«Вниманию всех жителей Сум, проживающих на территории, обслуживаемой Котельной северного промузла!

В настоящее время происходит развертывание работы и запуск КСПУ. Поэтому стартовало переподключение от одного поставщика услуг (ООО «Сумытеплоэнерго») к другому (ООО «Котельная северного промышленного узла»).

В связи с этим в течение сегодняшнего дня могут быть перебои с горячей водой! Далее будут вестись гидравлические отладки поставщиками услуг и обслуживающими организациями!

Приносим свои извинения за неудобства!», - говорится в сообщении на странице мэра Сум в Фейсбуке.