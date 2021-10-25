Мэр Сум сообщил о запуске тепла от КСПУ

«Вниманию всех жителей Сум, проживающих на территории, обслуживаемой Котельной северного промузла!
В настоящее время происходит развертывание работы и запуск КСПУ. Поэтому стартовало переподключение от одного поставщика услуг (ООО «Сумытеплоэнерго») к другому (ООО «Котельная северного промышленного узла»).
В связи с этим в течение сегодняшнего дня могут быть перебои с горячей водой! Далее будут вестись гидравлические отладки поставщиками услуг и обслуживающими организациями!
Приносим свои извинения за неудобства!», - говорится в сообщении на странице мэра Сум в Фейсбуке.
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