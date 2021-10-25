На Сумщине авто врезалось в дерево: пострадал водитель

Вчера, около 17.50, на автомобильной дороге между селом Червлене и городом Лебедин 49-летний водитель автомобиля Тойота Ярис не справился с управлением, съехал на обочину дороги и столкнулся с деревом. В результате чего мужчина получил телесные повреждения.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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