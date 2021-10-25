На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 959 человек

По состоянию на 6 ноября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 112 841 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2034 летальных исхода, за минувшие сутки – 15 (Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 3, Сумский р-н – 6, Шосткинский р-н – 1).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 92 030 человек, из них за минувшие сутки – 869 (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 152, Роменский р-н – 103, Сумский р-н – 522, Шосткинский р -н – 57).
Как сообщил во время брифинга начальник управления Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, сегодня для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1113 человек (Конотопский р-н – 135, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 138, Сумской р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1543 человек – это рекорд (Конотопский р-н – 182, Ахтырский р-н – 246, Роменский р-н – 142,...