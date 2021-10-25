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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:121258

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 959 человек

COVID-19 подтвердили у 959 человек (Конотопский р-н – 197, Ахтырский р-н – 111, Роменский р-н – 115, Сумский р-н – 481, Шосткинский р-н – 55).

По состоянию на 6 ноября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 112 841 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2034 летальных исхода, за минувшие сутки – 15 (Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 3, Сумский р-н – 6, Шосткинский р-н – 1).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 92 030 человек, из них за минувшие сутки – 869 (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 152, Роменский р-н – 103, Сумский р-н – 522, Шосткинский р -н – 57).

Общество Коронавирус
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Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
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Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
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15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
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12.45; 19.10
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Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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