Сумская студентка выиграла «бронзу чемпионата Европы среди молодежи В первый соревновательный день молодежного континентального первенства по дзюдо в Будапеште, копилка сборной Украины пополнилась бронзовой наградой.

В весовой категории до 63 кг на третью строчку пьедестала поднялась студентка СумГУ Анастасия Антипина.

Начав свой турнирный путь с уверенных побед над француженкой Дрид, а также представительницей Косово Фазлиу, в четвертьфинале наша дзюдоиста уступила россиянке Лилуашвили.

Однако, получив шанс сразиться в утешительных схватках, Анастасия полностью им воспользовалась. В первой схватке наша спортсменка иппоном одолела представительницу Словении Тавкар, а в схватке за «бронзу» эффектно победила сербку Обрадович.

Отметим, что в этой же весовой категории 7-е место заняла еще одна украинка Мария Булашевич.

6 ноября борьбу за медали начнут еще 5 представителей сборной Украины.