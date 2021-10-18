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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская студентка выиграла «бронзу чемпионата Европы среди молодежи

В первый соревновательный день молодежного континентального первенства по дзюдо в Будапеште, копилка сборной Украины пополнилась бронзовой наградой.

В весовой категории до 63 кг на третью строчку пьедестала поднялась студентка СумГУ Анастасия Антипина.

Начав свой турнирный путь с уверенных побед над француженкой Дрид, а также представительницей Косово Фазлиу, в четвертьфинале наша дзюдоиста уступила россиянке Лилуашвили.

Однако, получив шанс сразиться в утешительных схватках, Анастасия полностью им воспользовалась. В первой схватке наша спортсменка иппоном одолела представительницу Словении Тавкар, а в схватке за «бронзу» эффектно победила сербку Обрадович.

Отметим, что в этой же весовой категории 7-е место заняла еще одна украинка Мария Булашевич.

6 ноября борьбу за медали начнут еще 5 представителей сборной Украины.

Спорт Дзюдо
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