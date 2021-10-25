В Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования (кроме специальных).

Дистанционное обучение продлено до 14 ноября в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся и педагогов, сообщает сайт мэрии.