В Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов

Дистанционное обучение продлено до 14 ноября в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся и педагогов, сообщает сайт мэрии.
Об этом в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова....
В школах Сумщины будет продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября....
Мэр Тростянца и депутаты за то, чтобы вернуть детей с «дистанционки» к обычному учению....
Утром 1 ноября четверо родителей привели своих детей в школу. Директор отказалась принимать детей, потому что сейчас решением комиссии по...
Управление образования и науки сообщает, что с понедельника, 1 ноября, учащиеся 1–11-х классов учебных заведений Сумской городской территориальной громады будут...