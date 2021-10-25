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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28583

В Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов

Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Сумах продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования (кроме специальных).

Дистанционное обучение продлено до 14 ноября в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся и педагогов, сообщает сайт мэрии.

Общество Дистанционное образование
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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