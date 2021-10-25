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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Погибшая в Сумах на пожаре клиентка салона красоты была беременной

Зашла сделать маникюр и погибла: в Сумах в страшном пожаре в салоне красоты угорела молодая беременная женщина.

В Сумах полиция расследует смерть 30-летней женщины Она была в салоне красоты, когда рядом – в двухэтажном жилом доме – вспыхнул пожар. Клиентку вынесли оттуда уже без признаков жизни. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дом, где произошла трагедия – двухэтажный, с несколькими пристройками. В одной – сразу за домом – была баня – она загорелась первой. В другой – на втором этаже – салон красоты – в котором, как в ловушке, оказались мастер и 30-летняя клиентка.

Пожар начался около шести вечера 4 ноября. Владелец первым увидел пламя в бане. И когда не смог потушить своими силами — вызвал спасателей, которые прибыли уже через три минуты.

В ГСЧС рассказали, что, когда вынесли женщину из здания, медики констатировали, что она погибла.

По предварительным данным, мастер и клиентка оказались отрезанными от выхода, потому что на первом этаже уже бушевал огонь. Клиентка сразу потеряла сознание, а мастер – спаслась, выпрыгнув из окна, рассказывают очевидцы.

Известно, что погибшую звали Юлия. Летом ей исполнилось 30 лет, работала продавщицей. Она была записана в салон на 3 ноября, но визит почему-то перенесли на следующий день, ставший для нее последним. Ее близкая подруга на своей странице в соцсетях рассказала, что Юля была беременна.

Сосед по сгоревшему двору говорит, его жилье тоже чуть не загорелось, пламя было очень мощным.

«Очень сильное горение, потому что все эти конструкции были сделаны из дерева, из пластика, утеплены опилками. Все оно горело как свеча», — отметил спикер УГСЧС Сумщины Олег Стрилка.

Через три часа огонь погасили – баня и салон красоты выгорели дотла, огонь повредил и жилой дом, к которому они были пристроены и где проживает владелец обоих заведений. О возможных причинах возгорания говорить не хочет.

Сейчас на месте трагедии работает специальная комиссия, выясняет есть ли разрешения на работу бани и салона. Уже известно, что возбуждено уголовное производство за нарушение пожарных норм.

Право Смерть на пожаре
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