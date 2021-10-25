В Тростянце разрешили младшим школьникам учиться очно

«Обучение школьников восстанавливаем!
Приняли решение комиссией ТЭБ и ЧС возобновить обучение в школах для учащихся 1-4 классов с 8 ноября.
Все педагоги вакцинированы, все школы отапливаются. Так что смысла держать людей дома в нашей громаде нет.
Ждем детей в понедельник в школах!», - написал он.
Напомним6 областная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала еще на неделю продолжить дистанционное обучение для всех школьников 1-11 классов.
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