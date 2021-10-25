В центре Сум не работает светофор: произошло тройное ДТП (видео) Автопроисшествие произошло 4 ноября, около 16.20, на перекрестке улиц Ильинская и Ярослава Мудрого.

На месте происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля Subaru Forester при выезде на нерегулируемый перекресток (светофор был поврежден во время аварии, которая произошла аж в понедельник), не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Mazda, водитель которого двигался по главной дороге. В последствии неуправляемый автомобиль Mazda допустил наезд на автомобиль ВАЗ. Все транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Subaru Forester админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.