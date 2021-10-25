В центре Сум не работает светофор: произошло тройное ДТП (видео)

На месте происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля Subaru Forester при выезде на нерегулируемый перекресток (светофор был поврежден во время аварии, которая произошла аж в понедельник), не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Mazda, водитель которого двигался по главной дороге. В последствии неуправляемый автомобиль Mazda допустил наезд на автомобиль ВАЗ. Все транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Subaru Forester админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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