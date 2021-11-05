В Сумах легковушка въехала в бигборд

Легковой автомобиль въехал в бигборд. Движение по дороге в сторону проспекта Лушпы осложнено, пишет Суспільне. Подробности позже…
Автопроисшествие произошло 4 ноября, около 16.20, на перекрестке улиц Ильинская и Ярослава Мудрого....
Сегодня, 4 ноября, произошла авария на перекрестке улиц Ильинской и Ярослава Мудрого....
В результате ДТП на улице Ивана Сирко травмирован пешеход....
5 лет лишения свободы за совершение ДТП, в результате которого погибла женщина, - вынесен приговор суда....
В результате ДТП на автодороге два автомобиля оказались за пределами проезжей части....