На Сумщине разыскивают мошенника, который оформил кредиты на своих знакомых (фото) Роменские правоохранители объявили в розыск Виктора Голуба, подозреваемого в совершении мошенничества с финансовыми ресурсами.

Сотрудники Роменского районного отдела полиции за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 "Мошенничество", ч. 2 ст. 222 "Мошенничество с финансовыми ресурсами", ч. 2 ст. 185 "Кража" и ч. 1 ст. 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины, разыскивают подозреваемого Голуба Виктора Сергеевича, 27.12.1996 года рождения, жителя города Ромны.

В ходе следствия правоохранители установили, что 24-летний разыскиваемый под предлогом оказания ему помощи в регистрации на официальном сайте и в мобильном приложении одной из букмекерских контор в сети Интернет выманил у своих 18- и 21-летних знакомых их персональные данные. Девушки, ничего не подозревая, предоставили ему и фото документов, и данные о личных счетах и даже указали свои логины и пароли в личные кабинеты в приложении банка.

В результате, злоумышленник украл с их счетов, как личные, так и кредитные средства. Кроме того, в разных Интернет-банках оформил на девушек еще и кредиты. Таким образом аферист оставил знакомых с долгами, а свои карманы пополнил почти на 50 000 гривен.

Во время проверки мужчину нашли и допросили. В совершенном подозреваемый признался и даже пообещал потерпевшим, что выплатит все, что у них похитил. Но, как результат, стал скрываться от органов следствия.

Правоохранители объявили Виктора Голуба в розыск и обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если кому-то известно местонахождение разыскиваемого, сообщите, пожалуйста, об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно, обратившись в ближайшее отделение полиции, либо непосредственно в Роменский РОП, который находится в г. Ромны по улице Коржевской 107, или позвонить по телефону: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ЧЧ), 050-307-99-34, 098-554-10-01 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.