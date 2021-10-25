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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50146

Поліція Сумщини попереджає: спалювання рослинних залишків суворо заборонено

На громадян та посадових осіб, які займаються самовільним випалювання рослинності або її залишків, чекає штраф від трьох до тридцяти тисяч гривень.

Щороку восени люди згрібають опале листя та спалюють його, не задумуючись над тим, якої шкоди це завдає здоров’ю та довкіллю. Шкода від спалювання листя і сухої трави надзвичайно небезпечна.

Окрім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу для природи. Разом з листям згоряють зимуючі корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, відбувається збіднення ґрунту, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, знищуються гнізда птахів.

Від сильної трав’яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту: зайці, їжаки, плазуни, земноводні.

Досить часто випалювання сухої рослинності призводить до займання торфовищ і лісових насаджень. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на житлові будинки, погіршується видимість на дорогах.

Спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою адміністративну відповідальність, а у деяких випадках навіть кримінальну.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян передбачено штраф від 3 060 до 6 120 гривень, а для посадових осіб від 15 300 до 17 000 гривень. У разі якщо ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно заповідного фонду, штраф збільшиться майже вдвічі.

Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються штрафом від 91 800 до 153 000 гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Кожен житель Сумської області має пам’ятати, що можна цивілізовано вивезти сміття або самостійно компостувати його на власній присадибній ділянці. І це, до речі, обійдеться значно дешевше, аніж сплатити штраф за його спалювання. Завдяки правильному підходу сумчан до вирішення питання щодо поводження з рослинними рештками ми збережемо довкілля та здоров’я нашого населення.

Поліція звертається до жителів області не бути байдужими до того, як несвідомі громадяни палять листя, суху траву або сміття. У разі виявлення фактів спалювання опалого листя та побутових відходів необхідно звертатися на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області

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