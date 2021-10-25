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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:001330

В Сумах задержан владелец здания, в котором на пожаре погибла женщина

В Сумах за нарушение установленных требований пожарной безопасности задержан владелец здания, в котором погибла женщина.

Окружная прокуратура города Сумы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели женщины (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

По данным следствия, в г. Сумы на ул. Герцена 4 ноября около 17.30 возник масштабный пожар в двухэтажном здании. Установлено, что на первом этаже пристроенного к дому помещения была сауна, на втором этаже – кабинеты для предоставления косметических услуг. В одном из таких кабинетов второго этажа находилась 30-летняя женщина, которая, по предварительным данным, погибла в результате отравления угарным газом.

В настоящее время 72-летний владелец домовладения задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование производится работниками Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Пожар Смерть на пожаре
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