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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:56338

Сумские футзалисты выиграли во Львове

Сегодня, 5 ноября, стартовал 10-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» во Львове играл против местной «Энергии». Матч соседей по турнирной таблице начался с гола хозяев: уже на 2-й минуте счет открыл Марьян Пелех. На 9-й Василий Кефа сравнял, а спустя 3 минуты Дмитрий Игумнов вывел гостей вперед. Прошло еще три минуты и львовяне сравняли – Тарас Кузь. Но на последней минуте тайма наши снова впереди – Александр Сметаненко.

В середине второго тайма счет и вовсе стал 2:4 – Эдуард Нагорный. Спустя минуту Виталий Ковальчук снова сократил до минимума, но на 35-й минуте точку поставил наш вратарь Евгений Балухта, когда хозяева начали играть в пять полевых игроков. У обеих команд было еще 5 минут, чтобы отличиться, но счет так и остался 3:5.

АФФК «Сумы» добыл третью победу и с 9 очками в 9 играх остался на 7-м месте.

Спорт АФФК Сумы Футзал
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