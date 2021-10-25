Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:17399

Сумська обласна служба зайнятості: путівка в життя електрогазозварникам

На початку літа нинішнього року бажаючі оволодіти професією «Електрогазозварник», за направленням служби зайнятості та на замовлення АТ «СМНВО – Інжиніринг» розпочали навчання в Державному навчальному закладі «Сумський ЦПТО ДСЗ».

Чоловіків,  різного віку, з різним досвідом та напрямком освіти з Сум, Охтирки та Краснопілля об’єднало бажання освоїти затребувану на ринку праці професію. Майже на шість місяців   вони стали одною командою на чолі з майстром виробничого навчання Олександром Лисенком. А сьогодні вони демонстрували набуті знання та навички.

Екзаменаційна комісія, на чолі з начальником департаменту навчання персоналу АТ «СМНВО – Інжиніринг» Володимиром Панченком у складі начальника технологічного бюро управління головного зварника та АТ «СМНВО – Інжиніринг» Євгена Яковенка та представників навчального закладу високо оцінила  результати отриманих знань здобувачів робітничої професії.

          «Це вже не перша група, що навчалася у стінах цього навчального закладу за затребуваною на нашому виробництві професією. Вирішення кадрових потреб, особливо коли це стосується робітничих професій, є однією з основних і тут надійним партнером виступає служба зайнятості, зокрема Державний навчальний заклад «Сумський ЦПТО ДСЗ, де створені всі умови для успішного проходження навчання», - зауважив Володимир Панченко.

Здобувачі освіти з професії «Електрогазозварник» після виробничої практики успішно склали Державну кваліфікаційну атестацію, захистили свої письмові та творчі роботи, й отримали кваліфікаційні розряди.

«Сьогодні відбувається, здавалося, рядова, буденна подія, але вона знакова для кожного випускника цієї затребуваної на ринку праці робітничої професії. В сучасних умовах потреба в електрогазозварниках постійна і має тенденцію до зростання. Ризик безробіття у них мінімальний і пов‘язаний, в першу чергу, з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи. В цьому й допоможе служба зайнятості. Плюсом виступає форма отримання знань - дуальна і те, що навчання максимально наближене до виробництва й гарантує працевлаштування», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, який і вручив сьогоднішнім випускникам свідоцтва за професією «Електрогазозварник».

Підтвердженням слів посадовця є відгуки сьогоднішніх випускників.  Так, Микола Рудь та Віталій Бідоленко з Краснопілля  високо оцінили рівень навчання, висловили вдячність за надану можливість  ввійти в робочий стрій з певним багажем знань й неабиякими практичними навичками. І все це завдяки злагодженій співпраці роботодавця та служби зайнятості.

Фото
Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек
Сегодня 08:56
Поліція Сумщини попереджає: спалювання рослинних залишків суворо заборонено
Сегодня 17:50
В центре Сум не работает светофор: произошло тройное ДТП (видео)
Сегодня 17:21
В Сумах легковушка въехала в бигборд
Сегодня 16:52
На Сумщине разыскивают мошенника, который оформил кредиты на своих знакомых (фото)
Сегодня 16:15
В Сумах задержан владелец здания, в котором на пожаре погибла женщина
Сегодня 16:00
Сумские футзалисты выиграли во Львове
Сегодня 15:56
Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?
Сегодня 15:50
Сумська обласна служба зайнятості: путівка в життя електрогазозварникам
Сегодня 15:17
На Сумщине еще одна больница будет принимать больных COVID-19
Сегодня 15:12
Сумские ориентировщики с медалями чемпионата Украины
Сегодня 14:28
Сумчане голосуют за индивидуальное отопление в квартирах или отставку мэра
Сегодня 13:50
view counter
view counter

Статьи

Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
Сегодня 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
Вчера 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.