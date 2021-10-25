Сумська обласна служба зайнятості: путівка в життя електрогазозварникам На початку літа нинішнього року бажаючі оволодіти професією «Електрогазозварник», за направленням служби зайнятості та на замовлення АТ «СМНВО – Інжиніринг» розпочали навчання в Державному навчальному закладі «Сумський ЦПТО ДСЗ».

Чоловіків, різного віку, з різним досвідом та напрямком освіти з Сум, Охтирки та Краснопілля об’єднало бажання освоїти затребувану на ринку праці професію. Майже на шість місяців вони стали одною командою на чолі з майстром виробничого навчання Олександром Лисенком. А сьогодні вони демонстрували набуті знання та навички.

Екзаменаційна комісія, на чолі з начальником департаменту навчання персоналу АТ «СМНВО – Інжиніринг» Володимиром Панченком у складі начальника технологічного бюро управління головного зварника та АТ «СМНВО – Інжиніринг» Євгена Яковенка та представників навчального закладу високо оцінила результати отриманих знань здобувачів робітничої професії.

«Це вже не перша група, що навчалася у стінах цього навчального закладу за затребуваною на нашому виробництві професією. Вирішення кадрових потреб, особливо коли це стосується робітничих професій, є однією з основних і тут надійним партнером виступає служба зайнятості, зокрема Державний навчальний заклад «Сумський ЦПТО ДСЗ, де створені всі умови для успішного проходження навчання», - зауважив Володимир Панченко.

Здобувачі освіти з професії «Електрогазозварник» після виробничої практики успішно склали Державну кваліфікаційну атестацію, захистили свої письмові та творчі роботи, й отримали кваліфікаційні розряди.

«Сьогодні відбувається, здавалося, рядова, буденна подія, але вона знакова для кожного випускника цієї затребуваної на ринку праці робітничої професії. В сучасних умовах потреба в електрогазозварниках постійна і має тенденцію до зростання. Ризик безробіття у них мінімальний і пов‘язаний, в першу чергу, з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи. В цьому й допоможе служба зайнятості. Плюсом виступає форма отримання знань - дуальна і те, що навчання максимально наближене до виробництва й гарантує працевлаштування», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, який і вручив сьогоднішнім випускникам свідоцтва за професією «Електрогазозварник».

Підтвердженням слів посадовця є відгуки сьогоднішніх випускників. Так, Микола Рудь та Віталій Бідоленко з Краснопілля високо оцінили рівень навчання, висловили вдячність за надану можливість ввійти в робочий стрій з певним багажем знань й неабиякими практичними навичками. І все це завдяки злагодженій співпраці роботодавця та служби зайнятості.