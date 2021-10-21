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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:50353

Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?

На выходных погоду в Сумской области будет определять: в субботу атмосферный фронт циклона, в воскресенье - малоградиентное поле повышенного давления.

6 ноября: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +5..+10°С, днем +7..+12°С.

7 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +9..+14°С.

Общество Прогноз погоды
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Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
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Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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