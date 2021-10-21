Что прогнозируют сумские синоптики на выходные?

6 ноября: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +5..+10°С, днем +7..+12°С.
7 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +9..+14°С.
В ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая, теплая погода....
На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, 28 октября из-за атмосферного фронта в Сумской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь,...
В субботу и воскресенье на Сумщине сохранится преимущественно сухая, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...