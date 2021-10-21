Что прогнозируют сумские синоптики на выходные? На выходных погоду в Сумской области будет определять: в субботу атмосферный фронт циклона, в воскресенье - малоградиентное поле повышенного давления.

6 ноября: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +5..+10°С, днем +7..+12°С. 7 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +9..+14°С.