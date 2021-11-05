На Сумщине еще одна больница будет принимать больных COVID-19 Как сообщил во время брифинга начальник управления Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, сегодня для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто беспрецедентное количество коек в 20 учреждениях здравоохранения – 2281, что составляет 60% всего коечного фонда области.

«Высокой остается госпитализация пациентов в учреждения здравоохранения, за последние сутки госпитализирован 201 человек. И сегодня с 9.00 начала прием больных COVID-19 Недригайловской больницей, которая никогда не была задействована как «ковидная». Подготовительная работа продолжалась трое суток и сейчас все полностью заведение перепрофилировано. В больнице есть централизованный кислород и кислородные концентраторы, что позволит оказывать медицинскую помощь 90 лицам», – рассказал Сергей Бутенко.

По его словам, в больнице будут госпитализированы пациенты не только из Недригайловской громады, но и с близлежащих территорий.

«На сегодняшний день пациентами с COVID-19 в области занято 1607 коек, и показатель загруженности кроватей после расширения составляет 70,5%. Из 123 коек интенсивной терапии в «ковидных» больницах занято 100 коек. Также из 160 аппаратов искусственной вентиляции легких 51 задействовано для лечения», – сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации.