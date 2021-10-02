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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31239

Избрана мера пресечения подозреваемому в разбойном нападении на ювелирный магазин в Шостке

По ходатайству следователя и прокурора Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 4 ноября 47-летнему подозреваемому в разбойном нападении на ювелирный магазин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Напоминаем, что событие произошло 31 октября 2021 года около 9 часов в г. Шостка на улице Знаменской. Неизвестный мужчина в маске черного цвета на лице и в темных очках зашел в ювелирный магазин и, угрожая продавцам предметом, похожим на охотничье ружье, завладел изделиями из золота на общую сумму почти полмиллиона гривен. С места происшествия нападавший скрылся.

В результате спецоперации личность злоумышленника была установлена. Во время обыска у него изъяты украденные ювелирные изделия. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника осуществлялись сотрудниками Управления уголовного розыска и Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Под стражу Разбой
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