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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Під Сумами попрощалися із заслуженим журналістом України Віктором Бойком

Очільник Сумської обласної організації Національної Спілки журналістів України Віктор Бойко помер на 68 році життя від ускладнень коронавірусної хвороби 2 листопада. 4 листопада чоловіка відспівували на цвинтарі у селі Сад.

На прощання з ним прийшли рідні, друзі та колеги, пише Суспільне."Для мене особисто, для моїх друзів, молодих редакторів, він був наставником. У нього ми запитували дуже часто поради. Дуже важко, коли такі люди йдуть несподівано. Торік він був у нас на 90-річчі газети, можна сказати, пощастило, що така людина встигла у нас побувати. Цього року підготував для нього подарунок на день народження, але не встиг вручити", – розповів редактор великописарівської газети Олексій Пасюга.

"Знав Віктора Михайловича особисто 32 роки. Я закінчив Київський університет, приїхав у 1989 році працювати в Суми, відтоді ми йшли по життю поруч і стали не тільки колегами, а й справжніми друзями. Він багато років очолював обласну газету, багато років очолював обласну організацію національної спілки журналістів України. Його знали сотні, тисячі людей", – поділився колега померлого Віталій Кохан.

"Наші діти – його донька середня і мій старший син – ходили в одну групу дитячого садочка, ходили в один клас. Основне спілкування у нас із ним було там. Людина, яка особисто мені й тим знайомим, з ким я спілкувався у ці дні, ні на йоту, ні на краплиночку не зробила нічого поганого, а навіть, такого, що викликало б дискомфорт", – розповів друг родини Віктора Бойка.

Що відомо про Віктора Бойка

  • Народився 22 серпня 1954 року у селі Зеленківці, що на Недригайлівщині у Сумській області.

  • Тривалий час працював редактором газети "Сумщина". На момент смерті був головою обласної організації Національної спілки журналістів України. Написав низку художньо-публіцистичних творів у колективних збірниках.

  • Мав офіційний статус Заслуженого журналіста України.

Общество Виктор Бойко Заслуженный журналист Украины Похороны
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