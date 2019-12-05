Під Сумами попрощалися із заслуженим журналістом України Віктором Бойком

На прощання з ним прийшли рідні, друзі та колеги, пише Суспільне."Для мене особисто, для моїх друзів, молодих редакторів, він був наставником. У нього ми запитували дуже часто поради. Дуже важко, коли такі люди йдуть несподівано. Торік він був у нас на 90-річчі газети, можна сказати, пощастило, що така людина встигла у нас побувати. Цього року підготував для нього подарунок на день народження, але не встиг вручити", – розповів редактор великописарівської газети Олексій Пасюга.
"Наші діти – його донька середня і мій старший син – ходили в одну групу дитячого садочка, ходили в один клас. Основне спілкування у нас із ним було там. Людина, яка особисто мені й тим знайомим, з ким я спілкувався у ці дні, ні на йоту, ні на краплиночку не зробила нічого поганого, а навіть, такого, що викликало б дискомфорт", – розповів друг родини Віктора Бойка.
Що відомо про Віктора Бойка
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Народився 22 серпня 1954 року у селі Зеленківці, що на Недригайлівщині у Сумській області.
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Тривалий час працював редактором газети "Сумщина". На момент смерті був головою обласної організації Національної спілки журналістів України. Написав низку художньо-публіцистичних творів у колективних збірниках.
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Мав офіційний статус Заслуженого журналіста України.