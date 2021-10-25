Сумской горсовет хочет принять КСПУ в коммунальную собственность Сегодня, 5 ноября, проходила сессия Сумского горсовета.

- «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 1 ноября 2021 года № 2234-МР «О согласовании Обществу с ограниченной ответственностью «Котельная северного промышленного узла» реструктуризации задолженности за услуги по распределению и транспортировке природного газа с Акционерным обществом «Сумыгаз»;

- «Об утверждении Договора поручительства № 148/07-21 от 03.11.2021 года» (если КСПУ не расплатится с «Сумыгазом» по долгам, горбюджет должен будет заплатить 39 млн грн «Сумыгазу»);

- «Об обращении к АО «Сумское НПО - Инжиниринг» относительно передачи в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады единого имущественного комплекса по производству тепловой энергии Котельной Северного промузла по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака, 6».

Все вопросы были проголосованы. Что касается последнего, это просто декларация о намерениях, так как ни ООО «КСПУ», ни АО «Сумское НПО-Инжиниринг» ни о чем даже не догоадываются. Некоторые депутаты высказывались за, но никто не знает, в каком состоянии котельная, которую город таким образом хочет на себя взять.

Что касается тепла в Ковпаковском теплорайоне, мэр Сум Александр Лысенко сказал, что после этих решений он надеется, что тепло начнут включать уже сегодня, а полностью будет развернуто в течение 2-3 дней.