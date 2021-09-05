Сумчани можуть взяти участь у онлайн-лабораторії «Digital Labs: викладачі точних та природничих наук» Програма House of Europe запрошує педагогів, методистів, керівників закладів освіти Сумської міської територіальної громади долучитися до онлайн-лабораторії Digital Labs.

Викладачам точних і природничих дисциплін захід допоможе подолати виклики, пов’язані з викладанням точних наук та використанням IT-технологій у навчальному процесі.

Учасники лабораторії дізнаються про дієві інструменти під час 15 лекцій експертів з ЄС, Великої Британії та України, знайдуть нові ідеї під час воркшопів.

Окрім того, вони отримають п’ять годин особистих менторських сесій з експертами, під час яких будуть надаватися персональні поради та погляд зі сторони на методологію учасника.

Також у команді з іншими українськими освітянами учасники заходу розроблять та презентують ефективне рішення для сучасної освіти.

Автори найкращих ідей отримають до 500 євро на професійний розвиток.

Онлайн-лабораторія триватиме з 7 по 15 травня 2022 року.

Для участі в онлайн-лабораторії потенційним учасникам необхідно надіслати резюме, два рекомендаційні листи від роботодавців або експертів у сфері освіти та скан першої сторінки паспорта.

Заявки на участь приймаються до 16 листопада 2021 року (до 15:00 за київським часом).

Детальніше ознайомитися з можливістю для розвитку можна за цим посиланням.