Сегодня сумские футзалисты сыграют во Львове (трансляция) В пятницу, 5 ноября, начнется 10-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Делегация АФФК «Сумы» уже прибыла во Львов, где сыграет против местной «Энергии». Игра начнется в 14.00.

Как сообщил главный тренер клуба Ярослав Песоцкий, в столицу Галиции не поехали универсалы Юрий Пимоненко, Богдан Бакляк и Денис Зеленкевич, которые получили повреждения, а Андрей Расторгуев заболел перед выездом.

Полностью заявка на игру выглядит так:

вратари: Никита Ситнер, Евгений Балухта;

универсалы: Роман Зеленский, Ясин Эссаргини, Эдуард Волков, Эдуард Нагорный, Василий Кефа, Дмитрий Игумнов, Арсений Гуреев, Александр Сметаненко и Антон Власенко.

Сейчас львовяне занимают пятую строчку в турнирной таблице с 10 очками, сумчане – седьмые (шесть очков).