Сегодня сумские футзалисты сыграют во Львове (трансляция)

Делегация АФФК «Сумы» уже прибыла во Львов, где сыграет против местной «Энергии». Игра начнется в 14.00.
Как сообщил главный тренер клуба Ярослав Песоцкий, в столицу Галиции не поехали универсалы Юрий Пимоненко, Богдан Бакляк и Денис Зеленкевич, которые получили повреждения, а Андрей Расторгуев заболел перед выездом.
Полностью заявка на игру выглядит так:
вратари: Никита Ситнер, Евгений Балухта;
универсалы: Роман Зеленский, Ясин Эссаргини, Эдуард Волков, Эдуард Нагорный, Василий Кефа, Дмитрий Игумнов, Арсений Гуреев, Александр Сметаненко и Антон Власенко.
Сейчас львовяне занимают пятую строчку в турнирной таблице с 10 очками, сумчане – седьмые (шесть очков).
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