За 10 месяцев Сумщина заплатила в госбюджет 8,3 млрд грн За январь-октябрь 2021 года из области в общий фонд государственного бюджета мобилизован 8 317,3 млн гривен.

Таково состояние исполнения государственного бюджета по доходам за январь-октябрь 2021 года, сообщают в Департаменте финансов Сумской облгосадминистрации.

Из них 2 747,8 млн. гривен – рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения; 1 833,4 млн. гривен – налог и сбор на доходы физических лиц (в том числе военный сбор – 402,1 млн. гривен); 1 442,7 млн. гривен – налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров; 1 037,6 млн гривен – налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения; 713,1 млн гривен – налог на прибыль предприятий.

Общие поступления по сравнению с прошлым годом увеличились на 3 339,6 млн. гривен, или на 67,1 %.

Значительное увеличение поступлений произошло по рентной плате за пользование недрами общегосударственного значения на 1 073,1 млн гривен, или на 64,1 %; по налогу и сбору на доходы физических лиц на 299,7 млн гривен, или на 19,5 %; по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения на 180,4 млн гривен, или на 21 % и по налогу на прибыль предприятий на 172 млн гривен, или на 31,8 %.

Наряду с этим областной Департамент финансов констатирует незначительное уменьшение поступлений (на 7,4 млн. гривен, или на 19,8 %) по рентной плате за специальное использование лесных ресурсов.