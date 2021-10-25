Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32122

В Сумах за четверг от COVID-19 умерли семеро

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 4 ноября, выявлено 460 новых больных. Выздоровело 229 горожан, умерло семь человек.

В настоящее время на лечении находится 6975 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 48 110 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 45 598 взрослых и 2512 детей.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек
Сегодня 08:56

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек

COVID-19 подтвердили у 1113 человек (Конотопский р-н – 135, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 138, Сумской р-н –...

За среду в Сумах от COVID-19 умерли 9 человек
Вчера 09:51

За среду в Сумах от COVID-19 умерли 9 человек

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)
Вчера 08:51

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)

COVID-19 подтвердили у 1543 человек – это рекорд (Конотопский р-н – 182, Ахтырский р-н – 246, Роменский р-н – 142,...

В Украине обновился коронавирусный рекорд
Вчера 08:28

В Украине обновился коронавирусный рекорд

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1543 человек....

На Сумщине еще 1156 случаев заболевания COVID-19: 44 летальных
03.11.2021 08:33

На Сумщине еще 1156 случаев заболевания COVID-19: 44 летальных

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1156 человек....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек
Сегодня 08:56
В Сумах за четверг от COVID-19 умерли семеро
Сегодня 09:32
Тренінг «Школа цифрового волонтерства» відбудеться у Сумах
Сегодня 09:07
В Сумах спасатели показали, как тушили пожар, в котором погибла женщина (видео)
Сегодня 08:50
Жительницу Шостки обобрал псевдобанкир
Сегодня 08:36
Кому отключат свет в понедельник?
Сегодня 08:03
"Правый сектор" на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик
Вчера 21:59
Полиция Сум выясняет причины пожара, в котором погибла женщина
Вчера 21:05
Мэр Сум обещает тепло с пятницы, в «Сумыгаз» информацию не подтверждают
Вчера 18:39
В центре Сум тройное ДТП из-за неработающего светофора
Вчера 18:25
График работы пунктов и центров вакцинации на выходных в Сумах
Вчера 17:57
На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов
Вчера 17:43
view counter
view counter

Статьи

Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
Сегодня 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
Вчера 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.