В Сумах за четверг от COVID-19 умерли семеро Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 4 ноября, выявлено 460 новых больных. Выздоровело 229 горожан, умерло семь человек.

В настоящее время на лечении находится 6975 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 48 110 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 45 598 взрослых и 2512 детей.