В Сумах за четверг от COVID-19 умерли семеро

За последние сутки, 4 ноября, выявлено 460 новых больных. Выздоровело 229 горожан, умерло семь человек.
В настоящее время на лечении находится 6975 сумчан.
Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 48 110 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 45 598 взрослых и 2512 детей.
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