На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек

По состоянию на 5 ноября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 111 881 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2019 летальных исходов, за минувшие сутки – 31 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 12, Шосткинский р-н – 7).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 91 161 человек, из них за минувшие сутки – 613 (Конотопский р-н – 97, Ахтырский р-н – 114, Роменский р-н – 15, Сумский р-н – 327, Шосткинский р-н – 60).
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