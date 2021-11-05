На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек COVID-19 подтвердили у 1113 человек (Конотопский р-н – 135, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 138, Сумской р-н – 635, Шосткинский р-н – 145).

По состоянию на 5 ноября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 111 881 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2019 летальных исходов, за минувшие сутки – 31 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 12, Шосткинский р-н – 7).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 91 161 человек, из них за минувшие сутки – 613 (Конотопский р-н – 97, Ахтырский р-н – 114, Роменский р-н – 15, Сумский р-н – 327, Шосткинский р-н – 60).