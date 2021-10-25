В Сумах спасатели показали, как тушили пожар, в котором погибла женщина (видео)

4 ноября в 17:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возникновении масштабного пожара в жилом секторе по ул. Герцена в г. Сумы. На место происшествия выехали дежурные очередные караулы 1-й, 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
Горели два двухэтажных здания, которые были пристроены к жилому дому. Включившись в аппараты для защиты органов дыхания, спасатели немедленно попали в одно из зданий, в котором находился человек. На втором этаже было обнаружено бездыханное тело женщины, 1991 г.р., ее мгновенно вынесли на улицу и передали медикам. К сожалению, женщина погибла.
Параллельно проводилось тушение. Огонь стремительно распространялся по легковоспламеняющимся деревянным и пластиковым конструкциям, как пристроек, так и жилого дома. Пожар удалось локализовать в 19:23, после этого производилось обнаружение скрытых очагов горения. Ликвидировали пожар в 21:06.
Причина возникновения пожара и его ущерб на данный момент устанавливаются.
Всего на месте происшествия работало 5 единиц специальной техники и 27 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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