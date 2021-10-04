Полиция Сум выясняет причины пожара, в котором погибла женщина

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского райуправления полиции. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения экспертиз.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как сообщает Суспільне, в Сумах на улице Герцена, 19 горело двухэтажное здание. Спикер полиции Владимир Крупецких сообщил, что в пожаре погибла женщина, предварительно 30 лет.
Пожар начался в 17.40. На 20:30 его пытаются потушить. По словам местных жителей, в здании была баня, парикмахерская и ремонт одежды.
«К нам поступило сообщение о масштабном пожаре в частном секторе по улице Герцена. Туда направили караулы первой, второй и третьей государственных спасательных частей. Пожар в двухэтажном жилом доме, к нему пристроены два здания. Сложность этого пожара в том, что конструктивные элементы преимущественно пластиковые и деревянные, поэтому пожар стремительно приобретал масштабные размеры», – сообщил спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка.
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